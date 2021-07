Nach positivem Corona-Test : „Glaub's erst, wenn ich im Flieger sitze“ – Geschke darf nach Hause

Tokio Simon Geschke darf endlich nach Hause. Nach zwei negativen Corona-Tests endet die Olympia-Quarantäne des Radprofis vorzeitig. Er ist der bislang einzige deutsche Sportler, der bei Olympia positiv auf Corona getestet wurde.

Nach zwei erlösenden negativen Corona-Tests prüfte Simon Geschke am Samstagvormittag ungeduldig seine Mails. Die Buchungsbestätigung für seinen ersehnten Flug in die Heimat ließ zunächst auf sich warten, die Freigabe der japanischen Behörden und die Zusage des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) hatte er da aber bereits sicher. „Aber ich glaub's erst, wenn ich im Flieger sitze“, sagte der deutsche Radprofi.

"Sehr groß" war die Erleichterung, dass er am Sonntag nach Deutschland zurückkehren und die zähen und eintönigen Tage in der Olympia-Quarantäne vorzeitig hinter sich lassen würde. Der 35-jährige Geschke, der beim olympischen Straßenrennen starten sollte, war am vergangenen Samstag nach einem positiven Covid-Test in ein Quarantäne-Hotel in Tokio gebracht worden.