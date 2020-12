Meinung : Peter Bosz überzeugt mit Stil

Meinung Der Niederländer hat der Werkself in den vergangenen Zwei Jahren geprägt. Dabei überzeugt er nicht nur mit großem Sachverstand und seiner Fußballphilosophie, sondern auch mit Lässigkeit und Humor, meint unser Autor.

Bei seinem Beginn in Leverkusen im Januar 2019 herrschte unter den Bayer-Fans noch Skepsis. Zu unflexibel sei er, die Spielweise zu riskant und im Umgang mit den Profis habe er Schwächen, lauteten die häufigsten Vorurteile. Inzwischen hat Bosz diese Vorwürfe widerlegt. Die Anhänger haben den bisweilen knorrigen, aber nie unfreundlichen Fußballfachmann inzwischen in ihr Herz geschlossen. Die Spieler schätzen die klaren Ansagen, den festen Plan und das Leistungsprinzip, das bei Bosz zweifelsfrei gilt. Und auch die Verantwortlichen dürften mit ihrem Entschluss, dem Niederländer nach seinem Aus in Dortmund eine zweite Chance in der Bundesliga gegeben zu haben, kaum glücklicher sein.