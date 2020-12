FC Bayern München im Gegnercheck : Die stärkste Offensive der Liga kommt

Münchens Trainer Hansi Flick fängt einen Ball. Foto: dpa/Sven Hoppe

Leverkusen Am Samstag gastiert Triple-Sieger FC Bayern München in der BayArena. Das Team von Trainer Hansi Flick ist auch in dieser Saison nur schwer zu besiegen und stellt mit 37 Treffern den besten Angriff der Liga.

Die Mannschaft Der FC Bayern will stets die Nummer eins sein. Diesem Anspruch werden nun auch die Spieler gerecht: Mit dem frisch zum Weltfußballer gekürten Stürmer Robert Lewandowski und dem als Welttorhüter ausgezeichneten Schlussmann Manuel Neuer bekamen die Spieler von Trainer Hansi Flick auch individuell Auszeichnungen, die das Team bereits in der vergangenen Saison mit dem Triple-Gewinn aus Meisterschaft, Pokalsieg und Champions-League-Triumph gewann. Beide Preisträger werden auch am Samstag gegen Spitzenreiter Leverkusen auf dem Platz stehen, den der Rekordmeister von Rang eins verdrängen will. Ebenfalls dabei sein könnten die beiden Mittelfeldspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich. Während Goretzka wegen muskulärer Probleme nur kurz fehlte und planmäßig zurückkehrt, wäre ein Kimmich-Comeback eine Überraschung. Für den Nationalspieler war das Jahr nach einer Operation am Meniskus eigentlich gelaufen, nun steht im Top-Spiel eine Rückkehr zur Debatte. Reicht es für ihn nicht, stünde mit Frankreichs Nationalspieler Corentin Tolisso ein bewährter Mann als Ersatz zur Verfügung. Javi Martinez muss nach seinem Faserriss noch warten.

Lesen Sie auch Topspiel am Samstag : Im dritten Anlauf will es die Werkself schaffen

Die Form Drei Remis aus den vergangenen fünf Spielen fühlen sich für die erfolgsverwöhnten Bayern an wie eine Niederlagenserie. Doch von einem großen Einbruch kann nicht die Rede sein: Auch in dieser Saison verloren die Münchener lediglich gegen Hoffenheim (1:4) deutlich, bleiben ansonsten aber ungeschlagen. Das liegt auch am mit bislang 37 Toren mit Abstand stärksten Angriff der Liga. Allein Lewandowski kommt bereits auf 15 Treffer nach nur zwölf Spielen. Der Pole ist weiterhin der Dreh- und Angelpunkt in der Offensive. Allerdings bleibt auch die Form von Thomas Müller bestechend, er kommt bereits auf sechs Tore und fünf Vorlagen. Dass Flick immer wieder junge Akteure wie Mittelfeldspieler Jamal Musiala oder Verteidiger Chris Richards einbaut, tut dem Erfolg nur bedingt Abbruch. In Leverkusen dürfte allerdings die A-Elf an den Start gehen.