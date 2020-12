1:2 gegen München : Verhängnisvolle Fehlerketten

Leverkusens Trainer Peter Bosz (l.) gibt am Spielfeldrand Anweisungen, im Hintergund steht Münchens Coach Hansi Flick. Foto: dpa/Bernd Thissen

Leverkusen Die Werkself ist drauf und dran, München mindestens einen Punkt in Spitzenspiel abzuknöpfen – dann leistet sich Jonathan Tah einen kapitalen Ballverlust. Das 1:2 allein am Nationalspieler festzumachen, ist jedoch zu kurz gedacht.

Die dritte Minute der Nachspielzeit neigte sich dem Ende entgegen. In wenigen Sekunden würde Schiedsrichter Felix Zwayer das Spitzenspiel in der BayArena zwischen Leverkusen und München abpfeifen. Der Werksklub würde einen Punkt gegen den Serienmeister sammeln und als Tabellenführer Weihnachten feiern können. Doch dann passierte das, was aus Sicht der Gastgeber nicht passieren durfte.

Innenverteidiger Jonathan Tah ließ den Ball bei der Annahme zu weit springen, der eingewechselte Joshua Kimmich schnellte dazwischen und leitete die Kugel geistesgegenwärtig auf Robert Lewandowski weiter. Der Pole schnappte sich das Spielgerät, visierte das von Bayer-Keeper Lukas Hradeckys Sicht linke Eck an und zog ab. Edmond Tapsoba versuchte zu retten, was nicht mehr zu retten war. Mit dem Schienbein fälschte der Nationalspieler aus Burkina Faso den Schuss sogar so ab, dass Hradeckys Flugeinlage zwecklos wurde. Der Ball landete landete im Tornetz: Bayern siegte mit 2:1 (1:1) in Leverkusen.

Info So geht’s für die Werkself weiter Fahrplan Acht Tage gibt Trainer Peter Bosz seinen Schützlingen nach dem Bayern-Spiel frei. Am Montag, 28. Dezember, beginnt dann in Leverkusen die Vorbereitung auf das Duell in Frankfurt (2. Januar, 15.30 Uhr). Zudem stehen die obligatorischen Corona-Tests für alle Spieler und Verantwortlichen auf dem Programm.

Die Schlussszene war ein Schlag in die Magengrube aller Anhänger des Werksklubs und sicher auch all derer Fußballfans, die die Eintönigkeit an der Tabellenspitze leid haben. Tahs Unkonzentriertheit brachte offensichtlich mit letzter Kraft spielende Leverkusener um den verdienten Lohn. Die Niederlage allerdings allein am Nationalverteidiger festzumachen, wäre zu simpel. Vielmehr waren beide Gegentreffer eine Verkettung individueller Aussetzer.

Mit Blick auf das erste Lewandowski-Tor ermöglichte erst ein Fehlpass von Tapsoba in die Füße von Niklas Süle, dass Thomas Müller kurz darauf in den Strafraum der Leverkusener flanken konnte. In der Mitte wurden sich Hradecky und Tah nicht einig, wer klären sollte, und der Weltfußballer hatte bei seinem Kopfball ins verwaiste Tor einfaches Spiel (43.).

Beim Last-Minute-Treffer des 32-jährigen Münchners spielte zudem der an diesem Abend ohnehin unglücklich agierende Moussa Diaby eine Hauptrolle. Der junge Franzose brachte – selbst bedrängt von Kimmich – Tah mit einem unnötigen Querpass in die Bredouille. Er wäre freilich besser beraten gewesen, angesichts des Spielstandes und der verbleibenden Zeit, den Ball mit einem Befreiungsschlag aus der Gefahrenzone zu befördern. Das sah auch sein Trainer Peter Bosz so.

Der Niederländer sagte im TV bei Sky: „In einer solchen Situation dürfen wir nicht mehr das Risiko eingehen und versuchen, hinten kurz zu spielen – da müssen wir den Ball schneller nach vorne bringen.“ Innerlich brodelte es im Niederländer nach der verpassten Chance, dem Rekordmeister einen Punkt abzunehmen. Der 57-Jährige sprach nach der ersten Niederlage dieser Bundesliga-Saison von „zwei blöden Gegentoren“, aus denen seine Mannschaft lernen müsse.

Auch beim ersten Gegentor, das den 1:0-Führungstreffer durch Patrik Schick (14.) egalisiert hatte, erkannte Bosz eine Fehlerkette. „Es fängt schon davor an“, sagte er mit Blick auf Tapsobas folgenschweren Fehlpass. „Doch auch nach dem Ballverlust hatten wir genug Leute vor dem Tor.“