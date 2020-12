Leverkusen – München 1:2 : Bayer 04 schenkt Bayern den „Weihnachtstitel“

Leverkusen Ein Last-Minute-Treffer von Weltfußballer Robert Lewandowski verhilft Bayern München zu einem 2:1 (1:1)-Sieg bei Bayer Leverkusen. Die Werkself kassiert somit ihre erste Niederlage der Saison und muss die Tabellenführung an den Rekordmeister abgeben.

Durch das Leipziger Remis gegen Köln am Nachmittag war klar: Sollte der Werksklub das Spitzenspiel am Samstagabend gegen München nicht verlieren, würde Leverkusen die Tabellenführung mit ins neue Jahr nehmen. Für einen „Weihnachtstitel“ gibt es zwar keine Schale, doch er wäre ein verdienter Lohn für die bisher starken Leistungen in dieser Saison. Am Ende wurde nichts daraus. Zwei grobe individuelle Aussetzer der Leverkusener sorgten dafür, dass München mit 2:1 (1:1) siegte.

Trainer Peter Bosz veränderte seine Startelf im Vergleich zum 4:0-Derbysieg in Köln lediglich auf zwei Positionen. Edmond Tapsoba und Daley Sinkgraven starteten anstelle von Mitchell Weiser und Wendell. Auf Seiten der Münchner nahm Trainer Hansi Flick mit Blick auf das 2:1 gegen Wolfsburg sogar nur eine Veränderung vor. Für den später erst ein- und dann wieder ausgewechselten Leroy Sané rückte Alphonso Davies in die erste Elf.

Beide Mannschaften begannen abwartend. Wenig Bewegung sowie ungenaue Zuspiele führten dazu, dass die Torhüter auf beiden Seiten zunächst nicht wirklich eingreifen mussten. Dann aber schlug die Stunde von Patrik Schick. Nach einer maßgeschneiderten Hereingabe von Nadiem Amiri nahm der Tscheche den Ball freistehend per Volley mit links – und der Ball schlug unhaltbar neben Welttorhüter Manuel Neuer ein (14.).

Die Führung verdiente sich die Werkself nachträglich. Während die Münchner weiterhin merkwürdig unpräzise und passiv agierten, legte Leverkusen angespornt durch das 1:0 eine Schippe drauf. Der Rekordmeister wirkte angeschlagen und hatte Glück, dass Schick bei seinem vermeintlichen Treffer zum 2:0 (28.) knapp – und durch den Videoassistenten bestätigt – im Abseits stand.

Erst in der Viertelstunde vor der Halbzeit fand die Flick-Elf besser ins Spiel. Wirklich angedeutet hatte sich das 1:1 durch Weltfußballer Robert Lewandowski dennoch nicht (43.). Vorausgegangen war dem Kopfballtreffer des 32 Jahre alten Polen eine durch einen Fehlpass von Edmond Tapsoba eingeleitete Flanke von Thomas Müller. Aus Sicht der Werkself besonders ärgerlich: Torwart Lukas Hradecky und Jonathan Tah behinderten sich beim Klärungsversuch gegenseitig und flogen jeweils am Ball vorbei.

Auch nach dem Seitenwechsel boten beide Mannschaften ein intensives, wenn auch nicht hochklassiges Duell. Die Gäste aus dem Süden erwiesen sich in der zweiten Halbzeit als die gefährlichere Mannschaft. In der 66. Minute wird Serge Gnabry steil geschickt und kommt im Sechzehner der Rheinländer zum Abschluss. Seinen Versuch lenkte Hradecky mit einer starken Parade zur Ecke. Es wäre das erste Kontergegentor für das Bosz-Team in dieser Spielzeit gewesen.

Bayern machte in der Folge weiter Druck, Bayer hielt mit letzter Kraft dagegen. Und ein wenig Glück war auch dabei – vor allem beim Pfostenschuss des eingewechselten Bayern-Talents Jamal Musiala (79.). Ein erneuter, grober Schnitzer von Tah verhalf Lewandowski schließlich in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 2:1 und dem damit verbundenen Sieg für die Gäste.

Da beide Teams ihre jeweiligen Zweitrunden-Pokalspiele - Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt und der FCB bei Holstein Kiel – in den Januar verlegen durften, bekommen die Profis nun ein paar Tage Zeit, um zu regenerieren. Weiter geht’s für den Werksklub am 2. Januar bei Eintracht Frankfurt, die Münchner empfangen am 3. Januar Mainz 05.