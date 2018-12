Vor Duell gegen Hertha BSC: Herrlich setzt auf die Grundtugenden

Leverkusen Im letzten Spiel vor der Winterpause empfängt Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr) Hertha BSC Berlin in der BayArena.

Die Erwartungen von Trainer Heiko Herrlich vor dem letzten Spiel des Jahres sind gemessen an den Ansprüchen der Werkself vergleichsweise gering. „Der Verein, jeder Mitarbeiter und die Fans können erwarten, dass sich die Mannschaft noch einmal komplett den Hintern aufreißt und dass wir alles geben werden, um die drei Punkte hierzubehalten“, sagte der 47-Jährige. Sowohl für ihn als auch Bayer Leverkusen geht es aktuell nur darum, zu punkten – egal wie. Die letzte Chance, die von Sportgeschäftsführer Rudi Völler geforderte Punkteausbeute vor der Winterpause zu schaffen, bietet sich für den Tabellenzehnten der Bundesliga am Samstag gegen Hertha BSC Berlin (15.30 Uhr).

Herrlich, über dessen Zukunft unter dem Bayer-Kreuz wohl bei der von Völler angekündigten sportlichen Analyse der Situation zum Ende der Hinrunde entschieden wird, hofft, einen ebenso entschlosseneren Auftritt wie beim 2:1-Erfolg am Mittwoch in Gelsenkirchen zu sehen. „Das Schalke-Spiel war über die gesamte Zeit gesehen sicherlich kein Fußball-Leckerbissen, aber es waren trotzdem viele positive Ansätze zu erkennen – zum Beispiel, wie wir gegen eine geordnete Mannschaft das 2:0 herausgespielt haben.“

Einer, der zuletzt gezeigt hat, dass er das kann, ist Lucas Alario. Vier Tore in vier Pflichtspielen beweisen, dass die Formkurve des Argentiniers nach schwachem Start wieder nach oben zeigt. „In dieser Saison hatte er besonders zu Beginn der Spielzeit viele Einsätze, hat teilweise aber nicht das nötige Glück, dass man als Stürmer manchmal braucht“, sagte Herrlich. Trotzdem habe Alario weiter Gas gegeben, zuletzt gegen Augsburg, vergangene Woche gegen Larnaka und nun in Gelsenkirchen entscheidende Tore erzielt. „Er findet immer mehr Bindung ans Spiel. Ich bin froh, dass er jetzt so weit ist und dass noch weitere Tore folgen werden.“