Europa-League-Gegner: Völler warnt Bayer vor Krasnodar

Nyon Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen haben für die Zwischenrunde der Europa League unangenehme Kontrahenten zugelost bekommen. Beide Bundesligisten müssen für ihr Auswärtsspiel weit in den Osten reisen.

Für die beiden deutschen Vereine in der Europa League geht es ostwärts. Sowohl Eintracht Frankfurt als auch Bayer Leverkusen wurden am Montag in Nyon für die erste K.o.-Runde des Wettbewerbs unangenehme Aufgaben zugelost. Der Bundesliga-5. aus Hessen bekommt es mit dem ukrainischen Spitzenclub Schachtjor Donezk zu tun. Bayer Leverkusen trifft auf den russischen Verein FK Krasnodar. Beide Bundesligisten treten als Gruppensieger am 14. Februar zunächst auswärts an und können die Rückspiele am 21. Februar daheim bestreiten. „Das wird ein langer Flug, aber unser Ziel ist, eine Runde weiter zu kommen. Ich nehme es so, wie es kommt. Wir beschäftigen uns aber erst mit dem Gegner, wenn es soweit ist“, sagt Bayer-Trainer Heiko Herrlich.