Arminia-Aufstieg praktisch perfekt : „Wer jetzt noch daran zweifelt, den schmeiß ich raus“

Bielefeld Rechnerisch war der Aufstieg von Arminia Bielefeld am Montagabend noch nicht perfekt. Doch die 99,9 Prozent reichten Fans, Profis und sogar dem Trainer. Verhalten, aber doch entschlossen wurde der achte Bundesliga-Aufstieg gefeiert.

Und so sah es sogar der sonst öffentlich so defensive Uwe Neuhaus. Glückwünsche lehnte der Arminia-Trainer nach dem 4:0 (1:0) im Nachholspiel gegen den Tabellenletzten Dynamo Dresden zwar mit Verweis auf die theoretische Unsicherheit ab, auf Spielchen hatte er aber auch keine Lust. „Wir haben den Glauben und das Wissen, dass wir es schaffen werden“, sagte Neuhaus, der 2002 als Assistent von Matthias Sammer deutscher Meister war und nun erstmals als Chefcoach in die Bundesliga kommen wird: „Wir haben das Gefühl, dass uns niemand mehr einholen wird. Und auch, wenn es rechnerisch noch nicht perfekt ist: Wer jetzt noch daran zweifelt, den schmeiß ich raus.“

Neun Punkte und 18 Treffer Vorsprung hatten die Bielefelder am Montagabend nach Schlusspfiff auf Rang drei. Das kann niemand mehr verspielen. Die Erstliga-Rückkehr der Arminia nach elf Jahren, durch die sie gemeinsam mit dem 1. FC Nürnberg Rekord-Aufsteiger wäre, könnte schon am Dienstag oder Mittwoch perfekt sein, falls der Hamburger SV gegen Osnabrück oder Stuttgart gegen Sandhausen nicht gewinnen. „Ich wäre nicht traurig, wenn uns einer der beiden diesen Gefallen tut“, sagte Klos. In Zeiten von Geisterspielen ist es letztlich fast egal, ob man auf der Couch oder im Stadion aufsteigt. Und sollten beide Verfolger gewinnen, dann, so Klos: „Werden wir am Donnerstag den einen Punkt noch holen.“ Dann empfängt die Arminia Darmstadt 98.