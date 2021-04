Rösler und das Umdenken : Seit das Wort Aufstieg tabu ist, läuft es bei Fortuna

Düsseldorf Man spricht offiziell nicht mehr über den Aufstieg bei Fortuna. Selbst wenn er konkret darauf angesprochen wird, dribbelt Trainer Uwe Rösler diskret an dem Wort vorbei. Kurios: Seitdem läuft es bei den Düsseldorfern rund, wie beim 2:0 gegen den FC St. Pauli.

Da wurde der Chefcoach in der virtuellen Pressekonferenz nach dem Spiel gefragt, ob es denn bei Fortuna deshalb zuletzt so viel besser laufe, weil niemand im Verein mehr über den Aufstieg rede. „Das überlasse ich jedem selber zu beurteilen, ob es besser läuft“, antwortete Rösler. „Nach dem Bochum-Spiel war richtig Druck auf dem Kessel. Das auf die Spitze zu treiben, kam ja nicht von uns, nicht von der Mannschaft oder vom Trainer. Das wurde ja von außen versucht, immer wieder auf die Spitze zu treiben. Nach dem Bochum-Spiel haben wir die Sitzung gemacht mit den Spielern und beschlossen, nur noch von Spiel zu Spiel zu denken.“

Ganz ähnlich ging es an einer anderen Stelle der Medienrunde zu. Da kam die Frage, ob „Aufstieg“ denn auch nach dem letztlich souveränen Sieg über die Mannschaft der Stunde ein Tabuwort bleiben müsse. Rösler dazu: „Wir hatten diese Zielsetzung nur ausgegeben, wenn alles optimal läuft. Und die Saison ist bei weitem nicht optimal gelaufen. Wir haben uns mit Mannschaft, Funktionsteam und Trainern jetzt darauf verständigt, was wir von Spiel zu Spiel nach außen kommunizieren – und das klappt ganz gut. Es wird sehr viel von außen an uns herangetragen, aber die Mannschaft denkt gar nicht so weit, sie zeigt einfach Spiellaune. Wir nehmen jedes Spiel so, wie es ist, und versuchen uns nur, auf dieses Spiel zu konzentrieren. Sie haben Bock, Fußball zu spielen und sich zu zeigen.“