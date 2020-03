Nach Spielabsage : Bielefeld spendet Lebensmittel für Bedürftige

Eckfahne in Bielefeld. Foto: dpa/Friso Gentsch

Bielefeld Die DFL hat den Spielbetrieb am Freitag in der 1. und 2. Bundesliga wegen der Coronavirus-Pandemie eingestellt. Davon betroffen war auch das Heimspiel von Arminia Bielefeld. Die Ostwestfalen ließen daraufhin die Heilsarmee anrücken, um Speisen und Getränke abzuholen.

Zweitligist Arminia Bielefeld macht aus der Not eine Tugend: Der Spitzenreiter hat nach der kurzfristigen Absage der Meisterschaftspartie am Freitagabend gegen den VfL Osnabrück an die Menschen gedacht, denen es viel schlechter geht. Die Ostwestfalen ließen die Heilsarmee anrücken, um Speisen und Getränke abzuholen. Die Deutsche Fußball Liga hatte den Spieltag der 1. und 2. Bundesliga wegen der Coronavirus-Pandemie wenige Stunden zuvor abgesagt.