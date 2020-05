2. Bundesliga : Top-Duell in Hamburg ohne Sieger, Stuttgart schwächelt im Endspurt

Top-Duell in Hamburg ohne Sieger, Stuttgart schwächelt im Endspurt

Hamburg Keine Tore im Spitzenspiel und wieder eine Niederlage für den VfB Stuttgart. Jetzt mischt auch Heidenheim im Aufstiegsrennen mit. Im dritten Spiel des Sonntags trennten sich Karlsruhe und Bochum ebenfalls torlos.

Arminia Bielefeld bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga weiterhin auf Aufstiegskurs. Der souveräne und seit neun Spielen unbesiegte Zweitliga-Tabellenführer aus Ostwestfalen erreichte am Sonntag im Spitzenspiel beim Verfolger Hamburger SV ein 0:0 und hat sieben Runden vor Saisonschluss acht Punkte Vorsprung auf Rang drei, den der nächste Gegner VfB Stuttgart weiterhin innehat.

Die seit vier Spielen sieglosen Schwaben, die nach der Gelb-Roten Karte gegen Daniel Didavi eine Halbzeit lang in Unterzahl spielen mussten, verloren bei Holstein Kiel mit 2:3 (0:1) und müssen nun sogar um den Relegationsrang bangen. In Lauerstellung mit einem Punkt Rückstand bleibt der 1. FC Heidenheim nach dem 1:0-Erfolg am Freitagabend gegen den SV Wehen Wiesbaden.