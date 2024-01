“Vereinswechsel wird es nicht geben“ Arminen-Legende Klos hört auf

„Einen Vereinswechsel wird es nicht geben. Ich werde am letzten Tag meiner aktiven Karriere das Arminia-Trikot tragen“, sagte der 36 Jahre alte Stürmer. Klos spielt seit 2011 für die Arminia und war für die Ostwestfalen in der ersten, zweiten und dritten Liga aktiv. Bereits 2020 hatte er seinen damals auslaufenden Vertrag ursprünglich nicht verlängern wollen, blieb nach dem damaligen Abstieg aus der Bundesliga am Ende aber doch.