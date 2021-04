Tag des Bieres : Alkoholfreies Bier lässt Brauer in der Krise hoffen

Alkoholfreies Bier lässt Brauer in der Krise hoffen

Wiesbaden Der Bierkonsum in Deutschland geht seit Jahren zurück, die Krise macht es nicht besser. Unverändert bleibt allerdings die Nachfrage nach dem „Autofahrerbier“, das während der Pandemie zum Hoffnungsträger wurde.

Trotz dauerhaft geschlossener Kneipen haben die deutschen Brauereien zum Tag des Bieres einen echten Hoffnungsträger ausgerufen: das alkoholfreie Bier. In der Corona-Krise haben sich die alkoholfreien Sorten deutlich besser gehalten als die herkömmlichen Biere, wie der Deutsche Brauerbund am Freitag in Berlin berichtete.