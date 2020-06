4:0 gegen Dresden : Arminia Bielefeld praktisch aufgestiegen

Bielefeld Arminia Bielefeld hat das Tor zur Fußball-Bundesliga sperrangelweit aufgestoßen und darf für das Oberhaus planen. Das Polster der Arminia auf den Relegationsplatz liegt drei Spieltage vor Saisonende bei neun Punkten und 18 Toren.

Die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus gewann die Nachholpartie des 28. Spieltags gegen den Tabellenletzten Dynamo Dresden mit 4:0 (1:0) und kann nur noch theoretisch auf den Relegationsplatz zurückfallen. Bereits am Dienstag könnte der achte Aufstieg der Arminia auch rechnerisch perfekt sein.

Am Dienstagabend wäre der Arminen-Aufstieg perfekt, wenn Verfolger Hamburger SV gegen den VfL Osnabrück nicht gewinnt. Die nächste Chance auf die Bundesliga-Rückkehr auf der Couch wäre am Mittwoch, hierzu dürfte der Tabellendritte VfB Stuttgart gegen den SV Sandhausen maximal ein Unentschieden erreichen. Am Donnerstag schließlich könnte Bielefeld gegen Darmstadt 98 aus eigener Kraft alles klar machen.