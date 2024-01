2:2 gegen Drittligisten Fortuna mit Licht und Schatten bei Generalprobe in Bielefeld – keine weiteren Verletzten

Und auch Yannik Engelhardt wird im Olympiastadion auf dem Rasen stehen, anders als in Bielefeld, weil sich der Mittelfeldstratege wie Klaus schon am Freitag mit Grippe-Symptomen abgemeldet hatte. In Abwesenheit des ehemaligen Freiburgers besetzten Ao Tanaka, Shinta Appelkamp und Isak Johannesson das Dreier-Mittelfeld – einer von ihnen wird sich am kommenden Wochenende aller Voraussicht nach mit einem Platz auf der Bank begnügen müssen.