Trotz Corona-Modellstadt Mönchengladbach : Borussia spielt auch gegen Bielefeld ohne Fans

Mönchengladbach Mönchengladbach ist eine von 14 Corona-Modellkommunen in NRW. Doch das Projekt liegt auf Eis. Das hat Konsequenzen auch für Borussia und ihr Spiel gegen Arminia Bielefeld. Hoffnung auf eine Fan-Rückkehr in dieser Saison gibt es aber noch.

20 Pflichtspiele hat Borussia gegen Arminia Bielefeld bislang im eigenen Stadion absolviert, Bökelberg und Borussia-Park, alles inklusive. Die Bilanz ist prächtig: 14-mal gewann Gladbach, nur zweimal Arminia. Zumindest von der Statistik her kann das Team von Marco Rose dem Spiel am Sonntag (18 Uhr/Sky) einigermaßen entspannt entgegensehen.

Ein Zuschauermagnet waren die Arminen noch nie. Nur einmal ging ein Spiel als „ausverkauft“ in die Buchhaltung der Borussen ein. Das war am ersten Spieltag der Saison 1996/97, als 34.500 Menschen auf dem Bökelberg ein 0:0 sahen. Öfter kamen weniger als 10.000 Fans zu einem Spiel Borussias gegen Arminia. 1981 waren es 9682, 1983 9200 und 1963 (noch in der Regionalliga West) 6000. Die Minuskulisse gab es im Ligapokal-Viertelfinal-Rückspiel am 16. Januar 1973, als nur 3000 Leute den bislang höchsten Heimsieg (9:3) gegen die Ostwestfalen sahen.