Fortuna-Zugang nach Generalprobe Daferner trifft gegen Bielefeld und verrät seinen Rückrunden-Plan

Bielefeld · Drei Testspiele hat der Winterzugang bisher für Fortuna absolviert, in zweien war er als Joker erfolgreich – unter anderem beim 2:2 gegen Bielefeld am Samstag. Was die Nürnberg-Leihgabe in den kommenden Wochen vorhat und wie sein Verhältnis zu Sturmkollege Vincent Vermeij ist.

14.01.2024 , 07:02 Uhr

So lange laufen die Verträge der Fortuna-Profis 25 Bilder Foto: dpa/David Inderlied