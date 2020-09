Angreifer vor Wechsel zu Hertha : Köln stellt Cordoba für Verhandlungen frei

Jhon Cordoba im Trikot des 1. FC Köln. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Bundesligist 1. FC Köln hat Jhon Cordoba für das Training am Dienstag freigestellt. Der Angreifer befindet sich in finalen Gesprächen mit einem Interessenten. Als Ersatz haben die Kölner Sebastian Andersson von Union Berlin im Blick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Wechsel des kolumbianischen Angreifers Jhon Cordoba vom Bundesligisten 1. FC Köln zum Ligakonkurrenten Hertha BSC nimmt offenbar immer konkretere Formen an. Der 27-Jährige war am Dienstag vom FC-Training freigestellt, um „finale Gespräche zu führen“, wie der Klub mitteilte.

Bereits am Samstag im DFB-Pokalspiel gegen die VSG Altglienicke (6:0) war Cordoba auf eigenen Wunsch nicht zum Einsatz gekommen, die Kölner Verantwortlichen hatten sich da bereits auf den Verlust ihres besten Torschützen der abgelaufenen Saison eingestellt. „Bei Jhon ist es so, dass er auf uns zugekommen ist und darum gebeten hat, dass er nicht von Beginn an spielt, weil er in Verhandlungen mit anderen Vereinen ist“, hatte Trainer Markus Gisdol vor dem Kantersieg verlauten lassen. Cordobas Vertrag beim FC läuft noch bis 2021, als Ablöse stehen 15 Millionen Euro im Raum.

Im Gegenzug bahnt sich der Wechsel des bei Hertha BSC ausgemusterten Spielmachers Ondrej Duda zum FC an, auch Torjäger Sebastian Andersson vom Hertha-Stadtrivalen Union Berlin soll kommen. Laut „Express“ wird das Duo am Mittwoch zum Medizincheck in Köln erwartet.

Cordoba war 2017 für die vereinsinterne Rekordablöse von 17 Millionen Euro vom FSV Mainz 05 in die Domstadt gewechselt. Doch in seinem ersten Jahr konnte der Stürmer die Erwartungen nicht erfüllen und wurde zum Gesicht des überraschenden Abstiegs. In der 2. Bundesliga blühte der Angreifer schließlich auf, trug 20 Tore zum direkten Wiederaufstieg bei. Und auch im Oberhaus platzte beim einst als „Fehleinkauf“ bezeichnete Stürmer der Knoten. Mit 13 Treffern war der Kolumbianer in der vergangenen Spielzeit bester Angreifer der Kölner. Insgesamt erzielte Cordoba seit seinem Wechsel vom FSV Mainz zum FC in 86 Pflichtspielen 37 Tore, bereitete zudem acht weitere Treffer vor.

Die Sommer-Transfers des 1. FC Köln:

Zugänge: Ron-Robert Zieler (Hannover 96/ausgeliehen), Salih Özcan (Holstein Kiel/Leihende), Frederik Sörensen (Young Boys Bern/Leihende), Jannes Horn (Hannover 96/Leihende), Lasse Sobiech (Royal Mouscron/Leihende), Louis Schaub (Hamburger SV/Leihende), Tomas Ostrak (TSV Hartberg/Leihende), Joao Queiros (Willem II/Leihende)

Abgänge: Lasse Sobiech (FC Zürich/verliehen/war zuvor an Royal Mouscron verliehen), Simon Terodde (Hamburger SV), Niklas Hauptmann (Holstein Kiel/verliehen), Birger Verstraete (Royal Antwerpen/verliehen), Thomas Kessler (Karriereende), Brady Scott (Ziel unbekannt), Jan-Christoph Bartels (Waldhof Mannheim), Mark Uth (FC Schalke 04/Leihende), Toni Leistner (Queens Park Rangers/Leihende), Vincent Koziello (CD Nacional/verliehen/war zuvor an Paris FC verliehen)

(old/sid)