Prozess gegen Fußballfan in Köln : „Drei oder vier schreckliche Sekunden“

Köln Ein Fan des 1. FC Köln muss sich wegen versuchten Totschlags vor Gericht verantworten. Der ehemalige DSDS-Kandidat soll einem anderen Fan im Stadion mit einem „Stampftritt“ auf den Kopf getreten haben.

Videoaufnahmen aus dem Stadion zeigen, dass der eher schmächtige Jona N. sofort zu Boden geht. Die Sache hätte vorbei sein können, doch Markus M. scheint sich loszureißen von einem Freund, der ihn festgehalten hat. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie er gegen den Kopf des anderen tritt. Der Sohlenabdruck des Turnschuhs war später im Gesicht des Verletzten zu erkennen. „Warum dieser Tritt?“, will der Vorsitzende Richter wissen. Er fragt den Angeklagten immer wieder: „Warum der Tritt, wo der andere doch schon reglos am Boden lag?“ Markus M. sagt, er sei in Panik geraten, habe nur gewollt, dass der andere liegen bleibt. „Ich bin nur auf ihn los, damit mir nichts passiert, ich wollte aber niemanden verletzten“, sagt er. Er bittet Jona N., der als Nebenkläger am Prozess teilnimmt, um Entschuldigung. „Das bin ich nicht“, sagt der Angeklagte, „und so will ich auch nicht sein.“ Jona N. sieht ihn nicht an.