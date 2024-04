„Wir haben Angst“ Köln ist dem Abstieg ganz nah

Zum „Endspiel“ war das Duell am 30. Spieltag ausgerufen worden, zum Kampf ums Überleben - gegen eine Mannschaft, die seit dem 1. Oktober nicht mehr gewonnen hatte. Was dann passierte, kann nur mit völliger Verkrampfung erklärt werden. Am Ende ließen sich jedenfalls die Lilien-Profis von ihrer Kurve für ein bisschen Resthoffnung hochleben, sie haben den wohl unvermeidlichen Abstieg zumindest noch einmal vertagt.