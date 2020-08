Kölner Sportvorstand : Warum sich Horst Heldt derzeit keinen Gefallen tut

Köln Der 1. FC Köln will auf dem Transfermarkt noch einige Spieler verpflichten. Woher man das weiß? Sportvorstand Horst Heldt geht damit sehr offenherzig um. Das nervt seine Kollegen.

Schneider und Heldt im Clinch

Heldt reagiert schnippisch auf öffentliche Zurechtweisungen. Anstatt das Gesagte einfach so stehen zu lassen, lässt er es sich nicht nehmen, eine Spitze in Richtung Gelsenkirchen zurückzuschießen. „Es gibt immer ein paar Ehrenkodexe, die gerne rausgeholt werden, wenn es passt. Ich könnte auch einen nennen. Nämlich, dass man einen Spieler auch immer spielen lässt, wenn man ihn ausleiht.“ Uth hatte in seinem Leihvertrag stehen, dass er in der Liga nicht gegen seinen Stammverein eingesetzt werden darf.