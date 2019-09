Großer Preis von Singapur : Leclerc schnappt sich Pole Position - Vettel auf Rang drei

Singapur Ferrari-Pilot Charles Leclerc startet beim Großen Preis von Singapur von der Pole Position. Der Monegasse verwies im Qualifying Lewis Hamilton im Mercedes und seinen Teamrivalen Sebastian Vettel auf die Plätze zwei und drei.

Ferrari-Jungstar Charles Leclerc ist zur Pole Position für das Formel-1-Nachtrennen in Singapur gestürmt. Mit einer brillanten Runde holte sich der 21 Jahre alte Monegasse am Samstag den besten Startplatz auf dem Marina Bay Street Circuit. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton musste sich im Mercedes mit Platz zwei begnügen. Dritter wurde Sebastian Vettel im zweiten Ferrari.

„Ich bin extrem glücklich“, sagte Leclerc, „wir kamen hier her und wussten, dass diese Strecke schwierig für unser Auto sein würde. Aber wir haben ein paar Updates mitgebracht, und es ist schön zu sehen, dass sie so gut funktionieren.“

Leclerc startet am Sonntag (14.10 Uhr MESZ/RTL und Sky) zum dritten Mal in Folge vom ersten Platz. Insgesamt holte er bereits die fünfte Pole in seiner ersten Saison bei Ferrari.