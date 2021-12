Spannendes Finale : Hamilton oder Verstappen – wer wie Formel-1-Weltmeister wird

Köln Die womöglich spannendste Formel-1-Saison der Geschichte geht auf die Zielgerade. Max Verstappen und Lewis Hamilton gehen punktgleich ins letzte Rennen in Abu Dhabi am Sonntag. Wer krönt sich zum Weltmeister?

Erstmals seit 1974 und zum zweiten Mal in der Formel-1-Geschichte (seit 1950) gehen die beiden bestplatzierten Fahrer gleichauf ins letzte Saisonrennen. Rekordweltmeister Lewis Hamilton (England/Mercedes) und Herausforderer Max Verstappen haben jeweils 369,5 Punkte auf dem Konto. Der Niederländer Verstappen (Red Bull) führt aber die Fahrerwertung wegen der mehr erzielten Siege (9:8) an. Für das Rennen am Sonntag (14.00 Uhr MEZ/Sky) bedeutet dies Folgendes: