Debakel beim Ferrari-Heimrennen : Vettel am Tiefpunkt

Vettel am Tiefpunkt

Monza Die Wachablösung bei Ferrari schreitet voran. Sebastian Vettel hat ausgerechnet bei Heimrennen der Scuderia erneut Nerven gezeigt, wurde vom siegreichen Teamkollegen Leclerc sogar überrundet. Der 32-Jährige gab sich nach seinem Blackout kleinlaut.

Sebastian Vettel versteckte seine Augen hinter einer dicken Sonnenbrille, die Arme hielt er verschränkt vor seinem Körper. Sein persönliches Debakel beim Ferrari-Heimrennen in Monza hatte sich durch den Sieg des umjubelten Teamkollegen Charles Leclerc nur noch verschlimmert - und es setzte dem viermaligen Weltmeister der Formel 1 augenscheinlich schwer zu.

"Ich bin nicht zufrieden mit meiner Leistung", sagte Vettel nach seiner Fahrt auf Rang 13 mit leiser Stimme, "was das für die Situation im Team bedeutet, ist mir eigentlich erst mal egal." Was er andeutete, war die Wachablösung bei den Roten, die ausgerechnet mit dem Großen Preis von Italien vollzogen sein dürfte.

Der neue Boss beim Traditionsrennstall heißt Leclerc, der die Herzen der Tifosi mit einer leidenschaftlichen Leistung und dem ersten Heimsieg seit 2010 im Sturm eroberte . Die Fans stürmten die Strecke, sie schwenkten ein riesiges Ferrari-Banner und zündeten Bengalos, als der 21-jährige Monegasse auf dem Podium seinen zweiten Sieg nacheinander feierte. Die Jubelschreie erreichten in Hörweite auch Vettel, dem all die Zuneigung für Leclerc nicht entgangen sein dürfte.

Rückendeckung erhielt Vettel allerdings von Teamchef Mattia Binotto. "Wir sind sehr müde, aber sehr, sehr glücklich. Charles ist sehr gut gefahren", sagte der Italiener, ehe er Vettel in Schutz nahm: "Es ist eine Schande, was ihm passiert ist. Er hatte eine gute Pace. Es ändert nichts an der Ausrichtung im Team. Wer gewinnen kann, soll gewinnen."