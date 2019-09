Großer Preis von Singapur : Leclerc überraschend Trainingsschnellster – Vettel Dritter

Singapur Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat im letzten freien Training zum Großen Preis von Singapur überraschend die Bestzeit gesetzt. Lewis Hamilton und Sebastian Vettel fuhren die zweit- und drittbeste Zeit.

Der in den vergangenen beiden Rennen siegreiche Monegasse war am frühen Samstagabend (Ortszeit) mit seiner Rundenzeit von 1:38,192 Minuten nicht zu schlagen - obwohl der verwinkelte Stadtkurs in der südostasiatischen Hafenstadt dem Ferrari eigentlich nicht entgegenkommt.