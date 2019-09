Formel-1-Pilot : Hülkenberg macht sich keine Sorgen um seine Zukunft

Köln Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg blickt zuversichtlich auf seine Zukunft in der Motorsport-Königsklasse. Noch ist zwar nichts fixiert, Gerüchte über einen Wechsel zum Rennstall Haas halten sich aber hartnäckig.

"Es ist noch nichts entschieden, es gibt noch nichts Konkretes, aber wenn ich möchte, kriege ich einen Rennsitz und bin auch dabei", sagte der 32-Jährige am Montag im Gespräch mit RTL und n-tv.

Der Emmericher, dessen Vertrag beim französischen Werksteam Renault nach drei gemeinsamen Jahren am Saisonende nicht verlängert wird, ist ein heißer Kandidat beim US-amerikanischen Haas-Rennstall. Dessen Teamchef Günther Steiner hatte in der Vorwoche beim Podcast Starting Grid erklärt, die Entscheidung über das zweite Cockpit neben Kevin Magnussen (Dänemark) falle "zwischen Nico und Romain (Grosjean; d.Red.)" und werde voraussichtlich im Rahmen des 15. Saisonrennens in Singapur (Sonntag, 14.10 Uhr MESZ/RTL und Sky) bekannt gegeben.