Sorge um Beinverletzungen : Formel-2-Fahrer Correa aus künstlichem Koma erwacht

Das Wrack von Juan Manuel Correas Rennwagen wird nach seinem schweren Unfall geborgen. Foto: dpa/Remko De Waal

Köln Nach seinem schweren Unfall beim Formel-2-Rennen in Spa ist der US-Amerikaner Juan Manuel Correa aus dem künstlichen Koma erwacht. Große Sorgen bereiten den Ärzten aber seine Beinverletzungen.

Der 20-Jährige sei "wieder bei Bewusstsein, aber noch nicht ganz wach", teilte seine Pressevertretung in einem Statement mit. Correa bleibt auf der Intensivstation, sein Zustand wird jedoch nicht mehr als kritisch eingestuft.

Correa befinde sich "allerdings immer noch in einem Wettlauf mit der Zeit". In den Fokus rückten nun seine schweren Beinverletzungen, die "seit der ersten Notfallmaßnahme am Tag des Vorfalls nicht mehr behandelt wurden". Es bestehe die Gefahr "irreversibler Schäden an der rechten unteren Extremität". Correas Lunge sei allerdings noch nicht in der Lage, einer längeren Operation standzuhalten.

Correa (Sauber Junior Team) war am 31. August im Hauptrennen der Nachwuchsserie in Belgien mit etwa 260 km/h in den Wagen des Franzosen Anthoine Hubert gekracht, welcher nach einem vorherigen Unfall auf die Strecke zurückgeschleudert wurde. Der 22-jährige Hubert starb wenig später.

Correa wird derzeit in einer Spezialklinik in London behandelt, er erlitt bei dem Crash schwere Brüche an beiden Beinen und eine leichte Verletzung der Wirbelsäule. Als lebensbedrohlich erwies sich aber ein akutes Lungenversagen, das die Familie des Rennfahrers vor gut zwei Wochen publik gemacht hatte.

(ako/sid)