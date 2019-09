Formel 1, Großer Preis von Singapur 2019: Fragen und Antworten

Warum ist Ferrari nach zuletzt zwei Siegen nicht der Favorit?

In Spa und Monza war Topspeed auf den langen Geraden Trumpf - genau das ist die Stärke des Ferrari SF90. Vettels Teamkollege Charles Leclerc ergriff die Chance und gewann beide Rennen, weswegen in der teaminternen Hierarchie das Pendel immer deutlicher in Richtung des 21-jährigen Monegassen auszuschlagen scheint. In den Straßen von Singapur kommt es aber vor allem auf gute Traktion in den zahlreichen engen Kurven an. Hier haben Mercedes mit Hamilton und auch Red Bull mit Max Verstappen auf dem Papier deutliche Vorteile gegenüber der Scuderia und dem Rest des Feldes.