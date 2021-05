Formel 1 : Schumacher verpasst Qualifying nach Trainingscrash – Ferrari erneut stark

Monte Carlo Im dritten freien Training der Formel 1 in Monaco ist Mick Schumacher in die Leitplanke eingeschlagen und wird deshalb das Qualifying verpassen. Ferrari zeigte sich erneut überraschend stark.

Erster Tiefschlag für Mick Schumacher in seiner noch jungen Formel-1-Karriere: Nach seinem schweren Crash kurz vor dem Ende des dritten freien Trainings in Monaco kann der 22-Jährige wegen zu starker Schäden am Chassis seines Haas nicht am Qualifying am Samstagnachmittag (15.00 Uhr/Sky) teilnehmen. Er wird damit vom Ende des Feldes ins fünfte Saisonrennen am Sonntag (15.00 Uhr) starten.