Wegen Corona : Formel 1 doch nicht in der Türkei – stattdessen zwei Rennen in Österreich

Formel 1 doch nicht in der Türkei – stattdessen zwei Rennen in Österreich

Berlin Wie der Weltverband FIA am Freitag mitteilte, kann das geplante Rennen in der Türkei Mitte Juni aufgrund geltender Reiserestriktionen nicht stattfinden. Stattdessen geht es ein zweites Mal nach Österreich. Die Türkei war selbst als Ersatz-Ausrichter für Kanada eingesprungen.

Das für den 13. Juni geplante Formel-1-Rennen in der Türkei findet nicht statt. Wie die Rennserie am Freitag mitteilte, ist eine Durchführung aufgrund von Reisebeschränkungen durch die anhaltende Corona-Pandemie auf dem Kurs nahe Istanbul nicht möglich. Deswegen muss der Rennkalender erneut angepasst werden und es kommt wie schon 2020 zu zwei Rennen nacheinander im österreichischen Spielberg. Diese sind nun für den 27. Juni und 7. Juli geplant.

Als Folge dessen wird der Große Preis von Frankreich um eine Woche nach vorne gezogen und soll am 20. Juni gefahren werden. Die Formel 1 verdeutlichte in ihrer Mittelung außerdem, dass am ehrgeizigen Plan mit 23 Rennen in diesem Jahr festgehalten werden soll.

Die Türkei war zuvor von Großbritannien auf die sogenannte rote Liste gesetzt worden. Wer aus solchen Ländern nach Großbritannien einreist, muss sich derzeit auf eigene Kosten für zehn Tage in Hotel-Quarantäne begeben. Dies hat auch für eine Vielzahl der Formel-1-Rennställe weitreichende Folgen, da diese ihren Sitz in England haben. Unter anderem Mercedes, Aston Martin, Red Bull, Williams oder McLaren sind davon betroffen.

In Istanbul sollte erneut gefahren werden, nachdem die Strecke am Bosporus bereits im November 2020 als Ersatzausrichter eingesprungen war. In diesem Jahr hätte der Grand Prix in der Türkei das kanadische Rennen in Montreal ersetzen sollen. Dort ist ein Event aufgrund der Corona-Pandemie das zweite Jahr nacheinander nicht möglich.