Nach Sieg in Barcelona : Weltmeister Hamilton will bis zur Sommerpause neuen Mercedes-Vertrag

Barcelona Lewis Hamilton will ein Vertrags-Hick-Hack wie zu Jahresbeginn unbedingt verhindern und noch vor der Sommerpause einen neuen Vertrag bei Mercedes verhandeln. Das sagte der Brite in Barcelona.

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton will noch vor Beginn der Sommerpause im August einen neuen Vertrag bei Mercedes unterschreiben. „Wir wollen nichts überstürzen. Aber ich denke, wir müssen vernünftig sein und Gespräche beginnen“, sagte der 36 Jahre alte Brite nach seinem Sieg beim Großen Preis von Spanien am Sonntag in Barcelona: „Hoffentlich können wir bald anfangen, solange es den eigentlichen Job nicht stört.“ Zu Jahresbeginn hatte Hamilton zunächst nur für eine weitere Saison beim Branchenprimus verlängert.

„Unsere Beziehung wird von Jahr zu Jahr stärker“, sagte Hamilton. In der Sommerpause, die nach dem Großen Preis von Ungarn am 1. August beginnt, wolle Hamilton gerne „ein klares Bild über die Zukunft“ haben und möglichst entspannt in den Urlaub gehen. Wie lange er noch in der Formel 1 fahren will, sagte er nicht.