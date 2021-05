Formel-1-Teamchef Steiner erklärt : Für Mick Schumacher ist „einfach nicht mehr drin“

Barcelona Mick Schumacher zeigt in seinem ersten Jahr in der Formel 1 gute Ansätze - der Wagen des Sohnes von Michael Schumacher sei aber nicht konkurrenzfähig, gibt nun sein Teamchef Günther Steiner zu.

Mick Schumacher macht in seinem Premierenjahr in der Formel 1 laut seines Teamchefs Günther Steiner bislang einen guten Job. „Mit unserem Auto ist einfach nicht mehr drin“, sagte der Südtiroler nach dem Großen Preis von Spanien in Barcelona allerdings auch. In seinem vierten Rennen in der Motorsport-Königsklasse hatte Schumacher am Sonntag den 18. und damit vorletzten Platz in seinem Haas-Boliden belegt. Der US-Rennstall hat die Entwicklung am Wagen für dieses Jahr bereits eingestellt und fokussiert sich auf 2022.