„Wird Karriere machen“ : Lob für Mick Schumacher vom Mercedes-Teamchef

Monte Carlo Trotz seines deutlich unterlegenen Wagens hat sich Mick Schumacher in der Formel 1 bislang beachtlich geschlagen. Mercedes-Teamchef Toto Wolff prophezeit dem 22-Jährigen eine gute Karriere.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff traut Mick Schumacher in der Formel 1 noch Einiges zu. „Ich halte von Mick viel“, sagte der 49 Jahre alte Boss von Branchenführer Mercedes in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Samstag). „Er ist eine sehr positive Persönlichkeit, intelligent, die Eltern haben alles richtig gemacht.“

Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher schlug sich in seinen bisherigen vier Rennen in der Motorsport-Königsklasse in seinem unterlegenen Haas-Rennwagen sehr achtbar. Mit dem Großen Preis von Monaco an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky) kommt eine weitere Reifeprüfung auf den 22 Jahre alten Formel-2-Champion des vergangenen Jahres hinzu.