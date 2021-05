Mercedes, Red Bull, Ferrari : Die Formel-1-Teams der Saison 2021

Bröckelt die Dominanz der Großen um Mercedes? Schon in diesem Jahr scheinen gleich mehrere Mittelfeldteams bereit für Sprünge in die Spitzengruppe: Darunter auch Sebastian Vettel mit Aston Martin.

Vor dem Saisonstart in Bahrain genießt Vettel ganz offensichtlich seine neue Rolle. Das Ferrari-Rot hat er abgestreift, und damit auch den Druck, der beim Spitzen-Rennstall ohne Spitzen-Auto stets herrschte. Bei Aston Martin darf er nun ganz offiziell Jäger sein - und ist damit nicht allein: Das Mittelfeld begehrt auf. Und die Chancen sind so gut wie lange nicht.

Das hat verschiedene Gründe, einen davon nennt Vettel in wenigen Worten. "Unser Rennstall ist gewachsen", sagt der 33-Jährige, bei den "Riesenteams" sei das "ganz anders: Die müssen jetzt Leute entlassen."

Denn was die Formel 1 inmitten der Coronakrise beschlossen hat, ist so etwas wie eine Zeitenwende. Das Budget ist ab sofort beschränkt auf 145 Millionen US-Dollar pro Team, in den kommenden Jahren wird es noch weniger. Die Branchenführer müssen damit beinahe um die Hälfte reduzieren, die Kleinen haben dagegen noch Raum für Entwicklung.