Vor dem Derby in Köln : DEG trotzt mit Cleverness dem Verletzungspech

Vor dem Derby in Köln

Düsseldorf Beim 5:2 gegen Wolfsburg mussten die wenigen gesunden Abwehrspieler Schwerstarbeit leisten. Torjäger Jerome Flaake ist für das rheinische Derby am Freitag in Köln dennoch guter Dinge.

Es sind keine einfachen Zeiten für die DEG. Seit Wochen schon müssen Trainer Harold Kreis und sein Assistent Thomas Dolak jede gute Nachricht aus dem Lazarett mit weiteren Hiobsbotschaften bezahlen. So standen am Montag in der Deutschen Eishockey Liga gegen die Wolfsburg Grizzlys (5:2) zwar endlich einmal wieder zwölf Stürmer zur Verfügung – doch die nur noch fünf Verteidiger gingen nach dem letzten Spiel des alten Jahres auf dem Zahnfleisch.