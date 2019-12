Späte Erleichterung : DEG gewinnt in der Nachspielzeit gegen Bremerhaven

DEG gewinnt in der Nachspielzeit gegen Bremerhaven

Düsseldorf Gegen die Fischtown Pinguins verpassen die Düsseldorfer eine frühzeitige Entscheidung und liegen zwischenzeitlich zurück. Luke Adam entscheidet die Partie.

Riesenerleichterung im Lager der Düsseldorfer EG: Im Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven setzten sich die Rot-Gelben vor der beschaulichen Kulisse von 5320 Zuschauern im Rather Dome in einer umkämpften und bisweilen wenig ansehnlichen Partie in der Deutschen Eishockey-Liga mit