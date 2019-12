Zehn Saisontore : Jerome Flaake ist der Überzahl-Künstler der DEG

Düsseldorf DEG-Spieler Jerome Flaake ist endlich einmal verletzungsfrei durch die Vorbereitung gekommen. Deshalb fühlt sich der Außenstürmer topfit und hat bereits zehnmal in dieser Saison getroffen – davon achtmal in Überzahl.

Am vergangenen Freitag wurde er für sein 600. Spiel in der Deutschen Eishockey Liga geehrt. Mit ein bisschen Verspätung: Eigentlich hätte Jerome Flaake schon eine Woche zuvor das Trikot mit der Nummer 600 überreicht bekommen müssen, aber da stand schon die Feierstunde zu Ehren von DEG-Urgestein Otto Schneitberger an. „Und da stehe ich doch gern zurück“, sagt Flaake bescheiden. „Ich bin stolz auf die 600 und dankbar, dass es überhaupt eine Ehrung gab.“