Richtungsweisende Woche DEG-Stürmer MacAulay findet zur rechten Zeit seinen Torriecher wieder

Das hoffen sie alle bei der DEG, die nach 27 von 56 Spielen auf Platz neun rangiert und nun vor einer richtungsweisenden Woche steht: Diesen Mittwoch (19.30 Uhr) kommt Bietigheim in den Dome, am Freitag (19.30 Uhr) geht es nach Köln, am Sonntag (16.30 Uhr) kommt Iserlohn – also der Tabellenletzte und zwei Derbys. Danach kann die Laune wieder eine richtig gute sein, sie kann aber auch komplett in den Keller abstürzen. Gegen das Schlusslicht aus Bietigheim ist ein Sieg Pflicht, und gegen die beiden NRW-Klubs gab es zuletzt schmerzhafte Niederlagen: Erst verspielte die DEG gegen die Haie 25 Sekunden vor Schluss ein 3:1, dann ging sie in Iserlohn mit 4:7 unter. Aber es geht um mehr als Wiedergutmachung, die DEL ist so eng, dass die DEG am Sonntagabend theoretisch auf einem Viertelfinalplatz oder kurz vor der Abstiegszone stehen kann. Nicht umsonst spricht Mondt von einer „brutal wichtigen Phase, es kann schnell in beide Richtungen gehen“.