Thiounes Geständnis Diese besondere Beziehung hat Fortunas Trainer zur DEG

Für die Zuschauer im Dome an der Theodorstraße ist es schon ein gewohntes Bild. Wenn die DEG ihre Heimspiele in der Deutschen Eishockey-Liga absolviert, bleibt das Kamera-Objektiv, das die Bilder für den Videowürfel über der Eisfläche generiert, immer wieder einmal am Gesicht von Daniel Thioune hängen. Dann winkt der Trainer des Fußball-Zweitligisten Fortuna fröhlich in die Kamera und erntet auch in aller Regel Applaus für seinen Beitrag zur sportlichen Völkerverständigung in der Landeshauptstadt.