0:2 gegen Augsburg Schwarzer Freitag für die DEG

Vorher stehen aber noch diverse eigene Spiele in der DEL an. Das nächste gleich am Sonntag (14 Uhr) in Berlin. Auch das ist ein Team, das hinter den Erwartungen zurück bleibt: Der Meister steht nicht mal auf einem Play-off-Platz. Wie überall denken sie bei den Eisbären aber auch bereits an die kommende Saison. Und für die haben sie mal wieder einen Düsseldorfer Leistungsträger verpflichtet. Nach Mathias Niederberger und Marco Nowak wechselt nächsten Sommer auch Tobias Eder zu den Eisbären. Das meldete die Bild-Zeitung am Freitagnachmittag. Von der DEG wollte sich niemand dazu äußern, aber Manager Niki Mondt hatte jüngst im Interview mit unserer Redaktion bereits gesagt, dass DEG-Profis wie Daniel Fischbuch und Tobias Eder „als Nationalspieler sehr begehrt“ sind. „Und es gibt einfach Klubs, die finanzkräftiger sind und andere Titelchancen bieten. Man muss sich an einem Standort wie Düsseldorf damit anfreunden, dass uns ab und an einer weggeschnappt wird.“ Nun scheint das wieder passiert zu sein. Ein herber Verlust für die DEG, auch abseits des Eises, aber so läuft es eben im Sport.