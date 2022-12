3:2-Sieg in Augsburg Haukeland und MacAulay glänzen bei der DEG

Seit der Länderspielpause punkteten die Augsburger aber regelmäßig – im Gegensatz zur DEG, bei der vor allem die Center durchhängen. „Ich erwarte mehr von mir“, sagte MacAulay in der ersten Pause am TV-Mikrofon – und zeigte dann auch mehr. Keine Minute war im zweiten Drittel gespielt, da stellte MacAulay nach feiner Kombination über Philip Gogulla und Daniel Fischbuch auf 3:0. Danach sah Fischbuch so glücklich aus wie seit Wochen nicht. Was auch damit zu tun gehabt haben dürfte, dass er in Augsburg wieder in ersten Reihe spielte. Am Freitag war er noch in die vierte Formation degradiert worden, machte seine Sache aber ordentlich und durfte bereits in letzten Drittel wieder weiter oben spielen. Nun in Augsburg erneut, doch sonderlich positiv wird er die Reise nach Bayern dennoch nicht in Erinnerung behalten: Ende des zweiten Drittels verletzte er sich und blieb draußen.