„Kann uns sofort helfen“ DEG holt Bittner zurück – Eder und Fischbuch weg?

Über Eders Abgang berichtete zunächst die Bild-Zeitung, über Fischbuchs der Twitter-Account „RinkRat“, der in der Vergangenheit immer wieder Transfers verkündete, die dann so eintrafen. Bestätigungen gibt es wie gesagt nicht, aber es wird wohl so kommen, wie Niki Mondt jüngst im RP-Interview sagte: „Man muss sich an einem Standort wie Düsseldorf damit anfreunden, dass uns ab und an einer weggeschnappt wird. Dann ist es meine Aufgabe, neue zu finden oder Spieler in neue Rollen zu bringen.“