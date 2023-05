DEG-Profi genießt die WM Wie Ehl von NHL-Star Sturm und Coach Kreis profitiert

Sturm ist übrigens ein gutes Thema. Man merkt Ehl an, was es ihm bedeutet, in einer Reihe mit einem Spieler aus der NHL zu spielen, der vergangenes Jahr den Stanley Cup gewonnen hat. „Der Nico macht es einem relativ einfach, er marschiert immer“, sagt der DEG-Stürmer, der auch in Unterzahl zum Einsatz kommt. Also genau wie in Düsseldorf. Der Unterschied aber: In Überzahl darf er nicht aufs Eis.