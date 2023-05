Neuer Verteidiger und ein neues Gerücht Welche Qualitäten Akdag dem DEG-Kader hinzufügt

Mit historischen Ereignissen ist das im Profisport so eine Sache. Der Begriff kommt so inflationär daher, dass die Bedeutung dahinter verwässert. Im Fall von Sinan Akdağ aber ist es keine Übertreibung zu sagen, dass er ein Stück deutsche Eishockey-Geschichte ist. Im Dezember 2011 war der damals 22 Jahre alte Verteidiger der erste türkischstämmige Eishockeyspieler, der das Trikot der deutschen Nationalmannschaft überstreifen durfte. Entsprechend brach ein kleiner Hype um den gebürtigen Rosenheimer aus. Vom Boulevard bekam er gar den Spitznamen „Eis-Özil“ verpasst, was ihm selber nicht wirklich gefiel, wie er dem „Mannheimer Morgen“ einmal verriet: „Mesut ist ein Weltstar, ihn kennt jeder. Ich bin noch weitgehend unbekannt.“