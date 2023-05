Kreis verzichtet auf DEG-Stürmer Fischbuch gegen die USA nur auf der Tribüne

Nach den beiden Auftaktniederlagen bei der Eishockey-WM stellt Bundestrainer Harold Kreis gegen die USA die Sturmreihen um. Dazu ist Abwehrspieler Leon Gawanke (Manitoba Moose/AHL), der erst am Sonntag im finnischen Tampere angekommen war, im dritten deutschen Vorrundenspiel am Montag direkt dabei. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund eine Stunde vor dem Spielbeginn in Tampere mit.