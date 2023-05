Eishockey WM Kommt Draisaitl zu spät? Erstes K.o.-Spiel gegen Dänemark

„Ich bin mit dem deutschen Team in Kontakt“, bestätigte der 27-Jährige bei der Abschlusspressekonferenz am Dienstag in Edmonton, „wir versuchen gerade, einige Dinge zu klären. Wir werden sehen.“ Müller berichtete: „Das ist keine leichte Situation für ihn.“ Der Kapitän kontaktierte Draisaitl, nachdem er ihn „eine Nacht drüber schlafen“ gelassen hatte: „Gerade erst ausgeschieden, da will man nicht Minuten nach Abpfiff schreiben: Tut mir leid, aber ...“ Doch auch der Kapitän weiß: Ausnahmestürmer Draisaitl und Torwart Philipp Grubauer, der eine Nacht später in den NHL-Play-offs ausschied, könnten zu spät kommen.