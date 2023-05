Gogulla lobt DEG-Anhänger „Wir haben ein sehr hohes Fachwissen von unseren Fans“

Wer mehr als 1000 Spiele in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) absolviert hat, dem darf man schon eine fundierte Wahrnehmung attestieren in Bezug auf das Gespür und die Qualität der eigenen Anhänger. Und so ist es dann auch quasi ein Ritterschlag, was Routinier Philip Gogulla nun in einem Interview über die Fans der Düsseldorfer EG sagte.