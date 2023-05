Fitnesseinheit mit zwei Zugängen Hier bringen sich die DEG-Spieler in Frühform

Die neue Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) startet zwar erst im September, für einige Spieler der Düsseldorfer EG hat die Vorbereitung auf die neue Spielzeit aber schon in dieser Woche begonnen. Mit dem Kommentar „The Boys are back!“ veröffentlichte der Klub auf seinem Instagram-Account am Dienstag einen kurzen Videoclip, in dem einige Profis im Alma Sports Club im Stadtteil Lörick eine kleine Fitnesseinheit absolvierten.