Bundestrainer Kreis hat entschieden DEG-Stürmer Ehl und Fischbuch fahren zur Eishockey-WM

Als am Mittwochvormittag der Flieger mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft von München aus nach Tampere aufbrach, saßen da auch zwei Stürmer der Düsseldorfer EG drin. Wie bereits im Vorjahr haben es Daniel Fischbuch und Alexander Ehl in den WM-Kader geschafft. Nach einer wochenlangen Vorbereitung, in der immer neue Spieler kamen und gingen. Doch Fischbuch und Ehl, sie blieben bis zum Schluss dabei und starten nun am Freitag (19.20 Uhr/Sport 1 und Magentasport) mit dem Spiel gegen Schweden ins Turnier.