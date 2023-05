Früherer Trainer der DEG Die späte WM-Premiere für Eishockey-Coach Kreis

Nervös sei er nicht, hat Harold Kreis dieser Tage gesagt. Wer bereits als Teenager sein Elternhaus in Kanada verlässt, um in knapp 7000 Kilometer Entfernung dem Traum vom Profieishockey nachzugehen, den bringt rund 45 Jahre später eben nicht mehr all zu viel aus der Ruhe. Und dennoch ist gerade eine gewisse Anspannung beim ehemaligen Trainer der Düsseldorfer EG zu spüren.